Минобороны: С подконтрольной Киеву территории возвращены российские военнослужащие

С территории, подконтрольной Украине, возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что освобождение стало результатом переговорного процесса.
Сейчас военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для лечения и реабилитации.
Москва, Мирослава Мельник
© 2023, РИА «Новый День»
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