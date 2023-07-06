Минобороны: С подконтрольной Киеву территории возвращены российские военнослужащие

С территории, подконтрольной Украине, возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что освобождение стало результатом переговорного процесса.

Сейчас военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для лечения и реабилитации.

Москва, Мирослава Мельник

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