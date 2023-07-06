МВФ: Украине придется восстанавливаться за свой счет

Украине придется восстанавливать экономику и обеспечивать социальную поддержку населения за свой счет. Это следует из доклада Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МВФ завершил анализ исполнения Украиной структурных маяков и сделал новый прогноз развития экономики страны.

Авторы доклада подчеркивают, что МВФ ожидает от Украины исполнение Национальной стратегии доходов, предназначенной для мобилизации ресурсов для восстановления инфраструктуры и социальных выплат за счет собственных средств.

Согласно обновленному прогнозу, дефицита бюджета в 2023 году составит 19,1% ВВП, 2024 – 17,8% ВВП. То есть, в Фонде предполагают, что военный конфликт продлится весь 2024 год. Дефицит необходимо покрыть за счет внешнего финансирования на 14,5% ВВП, остальное должны составить займы на рынке ОВДП. Между тем, ломбардное кредитование весьма дорого в обслуживании, а НБУ держит (ставку) ренту на уровне 25%.

МВФ утверждает, что внешние инвестиции как в 2023, так и в 2024 не превысят 0,3% ВВП или около 500 – 600 млн долларов. И крайне пессимистично смотрит на международные резервы Украины на конец 2023 и 2024 годов. Прогноз на конец 2023 года ухудшен до 31,5 до 3,5 млрд. Для того, чтобы покрыть прогнозный дефицит бюджета внешним финансированием, Украине потребуется получить кредитов и грантов примерно в том же объеме, что и в первом полугодии текущего года.

МВФ и другие доноры планируют поддержать Украину в ближайшие 4 года на сумму 115 млрд долларов, а власти страны оценивают уже понесенные за последние полтора года убытки в сумму свыше 147,5 млрд.

Киев, Платон Ефимчук

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