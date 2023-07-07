Жадность сгубила: крымчанин украл кошелек с сотнями тысяч рублей, но ему оказалось мало

Житель Симферополя украл кошелек с сотнями тысяч рублей. Но этого ему показалось мало, и он утащил еще и строительные инструменты.
Как передает корреспонден РИА «Новый День», сначала в полицию обратился 81-летний пенсионер и сообщил, что был в одном из госучреждений и по невнимательности забыл паспорт и портмоне с 300 тысячами рублей. Когда вернулся – паспорт лежал на месте, а кошелька уже не было.
Вору установили быстро – его запечатлела камера наблюдения. Пока его искали, с заявлением обратился хозяин недостроенного дома: ночью к нему вломились, разбив стекло. Забрали сварочный аппарат, циркулярную пилу, болгарку и электропилу. Ущерб хозяин оценил примерно в 20 тысяч рублей.
Полиция установила, что пенсионера и домостроителя обворовал один и оот же человек – 45-летний местный житель. Он во всем признался, но сообщил, что деньги уже потратил, а инструменты продал.
Возбуждено уголовное дело, вора отправили под домашний арест.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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