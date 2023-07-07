В Крыму вводится особый противопожарный режим – об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причина ограничений – 4 и 5 классы пожарной опасности, отсутствие улучшение пожарной обстановки, усиление ветра и риски появления больших возгораний сухой растительности рядом с лесами.

Напомним, особый противопожарный режим подразумевает категорический запрет на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ. Исключением являются только те работы, которые осуществляют специализированные службы для предотвращения лесных пожаров.

выжигание сухой травы и мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.

За нарушение требований правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Режим начнет действовать с 0 часов 8 июля.

Добавим, что с 1 апреля в Крыму объявлен пожароопасный сезон, в связи с чем запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

Симферополь, Лиана Макоба

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