В Крыму отмечается серьезный дефицит кадров – об этом заявила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с началом курортного сезона нехватка работников отмечается в туристической сфере. Нужны горничные, официанты, повара.

В разгар строительного сезона пользуются спросом представители соответствующих профессий.

В таких сегментах как медицина, общепит, индустрия красоты и производство дефицит кадров отмечается круглый год.

А самыми востребованными на полуострове на сегодняшний день являются

менеджеры по продажам и торговые представители сезонных товаров.

По словам Волкиной, дефицит кадров в Крыму связан с тем, что работники в последнее время предпочитают искать работу в Краснодарском крае.

Симферополь, Лиана Макоба

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