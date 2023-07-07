В ЮФО должны усилить работу по предотвращению диверсий и терактов

В 2023 году Украина 70 раз атаковала Крым беспилотниками. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время совещания по безопасности Южного федерального округа.

Кроме того, с начала года в Южном федеральном округе совершено 10 терактов.

По словам Патрушева, украинские ракетно-артиллеристские обстрелы несут особую угрозу для безопасности мирных жителей, а главными целями атак становятся энергетическая и промышленная инфраструктуры.

Патрушев поручил усилить работы по предотвращению участившихся диверсий и терактов. В первую очередь необходимо обеспечить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры, энергетических, биологически и химически опасных объектов, гидротехнических сооружений, образовательных организаций и иных мест массового пребывания людей.

Еще один принципиальный момент – повышение уровня готовности органов управления, сил, средств и систем оповещения населения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Важно модернизировать аварийные и пожарно-спасательные подразделения в регионах, развивать современные методы ведения мониторинга пожарной и паводковой обстановки и привести в надлежащее состояние гидротехнические сооружения, усилить контроль за их безопасностью и обеспечить своевременную профилактику распространения инфекционных заболеваний.

Кроме того, подчеркнул Патрушев, необходимо проводить информационную работу с населением и своевременно доводить объективную информацию о складывающейся ситуации.

Симферополь, Олег Яковенко

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