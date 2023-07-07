Хамсу вытесняют из Азовского моря

У крымских берегов в Азовском море объявился мнемиопсис (хищный вид гребневика).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот морской обитатель имеет овальную, похожую на лопасть, форму и прозрачное тело с четырьмя рядами реснитчатых гребней. Питается зоопланктоном, включая ракообразных, других гребневиков, а также яйцами и личинками рыб. Его появление провоцирует миграцию азовской хамсы в Черное море.

«Хамсе попросту нечем питаться, и из-за этого ей приходится мигрировать раньше времени из Азовского в Черное море, – цитирует КП-Крым сотрудника отдела физиологии животных и биохимии Федерального исследовательского центра ФИЦ «ИНБЮМ» Бориса Аннинского. – Поэтому ее там и становится меньше в период нагула и нереста».

Гребневик начинает активно размножаться, когда температура воздуха превышает +20 градусов. И может уничтожить планктон – главную пищу рыбы – практически полностью.

Однако в последние годы фиксируется сокращение популяции мнемиопсиса. Ученые связывают это с появлением другого вида гребневика – Beroe ovata. Он питается исключительно мнемиопсисом.

«С начала 2000-х Beroe ovata не только стал раньше появляться в планктоне, но и дольше в нем находиться», – говорит Аннинский.

Кстати, гребневики, в отличие от медуз, безопасны для человека – у них нет ни щупалец, ни жал.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»