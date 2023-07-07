Севастополец не заметил, как убил трехмесячного сына

Севастополец убил трехмесячного сына и не заметил этого.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности своему ребенку.

Установлено, что вечером 19 апреля в квартире дома по улице Горпищенко нетрезвый отец после празднования дня рождения сына, которому в тот день исполнилось 3 месяца, лег с ним на кровать и во сне придавил младенца, перекрыв ему доступ воздуха. То, что ребенок умер, обнаружила утром мать, собиравшаяся кормить ребенка.

В ходе следствия также выяснилось, что за несколько часов до трагедии нетрезвый отец уронил ребенка на пол, от чего мальчик получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в прокуратуру с целью подписания обвинительного заключения и направления в суд.

Кроме того, в отношении матери, доверившей ребенка пьяному отцу, направлены в органы внутренних дел для дачи правовой оценки.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»