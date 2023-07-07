В Крыму задержали мужчину, устроившего диверсию на железной дороге в феврале текущего года.

Напомним, 23 февраля в 19:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовом произошло повреждение железнодорожного полотна.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФСБ, диверсию устроил 25-летний житель Симферополя. Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовали его в Одессе за год до взрыва.

Оказался он там, как выяснилось, не случайно. Задержанный сообщил, что отправился на Украину через четыре дня после начала СВО. Добирался через Египет и европейские страны.

После вербовки его отправили на полигон, где он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки. «Учился минно-взрывному, а также стрелковому делу», – уточнил крымчанин на допросе. И сообщил, что видел на полигоне людей, говорящих по-английски – возможно, это были наемники.

После завершения обучения, его вывезли из Украины в Румынию, выдали новый телефон и три тысячи долларов.

Вернувшись в Крым, новоявленный диверсант начал выяснять, есть ли на полуострове ядерное оружие, передавал кураторам из ГУР сведения о передвижении колонн, местах расположения военных объектов и средств ПВО. Следил он и за сотрудниками ФСБ: украинскую разведку в числе прочего интересовало и где они обедают.

Агент украинской разведки также признал, что неоднократно передавал на Украину сведения о расположении средств ПВО, складов вооружения и военной техники в Краснодарском крае.

В феврале 2023 года он получил задание подорвать железную дорогу в Бахчисарайском районе. Одновременно предполагалось пустить под откос один из составов.

Но план не сработал. По словам симферопольца, ему «дали неправильные детонаторы, у которых сопротивление выше, чем нужно было».

Вторая попытка подорвать поезд тоже не увенчалась успехом «по причине ошибок в расчете куратора», заявил диверсант.

Симферополь, Олег Яковенко

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