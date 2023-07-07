В Судаке обнаружили древнее захоронение

В Судакской крепости обнаружили древнее захоронение.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве культуры РК, на фрагменты человеческих останков археологи наткнулись на одной из пешеходных троп крепости близ объекта культурного наследия регионального значения «Куртина IV между Башней №4 Георгиевской и Башней №5 Донжон, XIV-XV века». Это территория верхнего яруса обороны крепости.

Один из костяков, предположительно, принадлежал подростку, второй – взрослому человеку. Рядом находились фрагменты браслета из синего стекла, бусы из египетской пасты и сердоликовая пронизь.

Ученые предположили, что захоронение является частью некрополя, располагавшегося в восточной части цитадели крепости еще до ее возведения генуэзцами. Из раскопок предшествующих лет известно, что Куртина IV перекрывает этот некрополь, а найденное место погребения находится как раз недалеко от стен куртины с внешней стороны.

Скудный «ассортимент» сопутствующих находок позволяет предположить, что данное захоронение было разграблено еще в глубокой древности.

Костные останки извлечены из грунта и будут отправлены на антропологическую экспертизу, что поможет установить их половую и возрастную принадлежность, а также, возможно, социальное положение и даже гастрономические предпочтения захороненных.

Археологические исследования территории Судакской крепости продолжаются.

Судак, Лиана Макоба

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