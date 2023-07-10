Очередь перед Крымским мостом снова растет

Новая туристическая неделя вновь начинается с пробок на Крымском мосту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к полуночи 9 июля в очереди со стороны Тамани находилось 90 транспортных средств, со стороны Керчи – 350. Время ожидания составляло около полутора часов. После этого пробка с краснодарской стороны начала и к 8 часам утра понедельника достигла 850 автомобилей. Время ожидания растянулось до четырех часов.

За последующий час очередь со стороны Тамани выросла наполовину – до 1 тысячи 229 транспортных средств. Время ожидания превысило пять часов.

Согласно официальным данным, со стороны Керчи затруднений нет.

К моменту публикации очередь на походах к Крымскому мосту выросла до девяти км.

«Ранее озвученное увеличение пропускной способности не помогло, – отмечает председатель Ассоциации грузоперевозчиков Крыма Анатолий Цуркин. – Причина банальна: часть туристов ранее, смотря в навигатор, обозревала пробку и двигалась новыми территориями. Сейчас пробка исчезла – люди поехали через мост. Красивее и быстрее. Все это еще раз говорит, что проблема не в пробке, а в организации процесса».

Керчь, Олег Яковенко

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