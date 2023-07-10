Ветер оставил без света жителей нескольких городов и районов Крыма

Сильный ветер оставил без света жителей трех городов и четырех районов Крыма.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Крымэнерго», повреждения были зафиксированы в Бахчисарайском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском районах, а также в Симферополе, Евпатории и Ялте.
Восстановлением энергосетей занимались 127 бригад. В данный момент без света остаются абоненты в селах Красноселовка и Пчелиное Белогорского района; также отрабатываются единичные заявки в Симферополе и Симферопольском районе.
Полностью ликвидировать последствия непогоды обещают в ближайшее время.
Симферополь, Лиана Макоба
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