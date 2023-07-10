Корейская модель является оптимальным выходом из конфликта Украины и России. Об этом заявил бывший военный эксперт при председателе Комитета начальников штабов вооруженных сил США Картер Малкасян в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Foreign Affairs считается наиболее авторитетным изданием в вопросах внешней политики США и предназначен для формирования дискурса элит.

В статье «Корейская модель. Почему перемирие – лучшая надежда на мир в Украине», опубликованной в свежем номере, дается глубокий экскурс историю установления перемирия в ходе войны в Корее (напомним, для этого понадобилось 2 года и более 500 встреч контактных групп, в то время как ежедневно погибали около 1 тысячи человек). Авто напоминает, как внутриполитическая борьба в США задерживала процесс переговоров, и, проводя прямые аналогии с Украиной, заявляет: начать переговоры необходимо уже сейчас. А также предлагает увязать послевоенную поддержку Украины с требованиями о начале переговоров с РФ.

«Параллели очевидные. Как и в Корее 70 лет назад, так и в Украине сегодня неподвижность на фронтах и непреодолимые политические противоречия вынуждают говорить о перемирии, чтобы остановить насилие и отложить острые политические вопросы в долгий ящик, – пишет Малкасян. – Как отметил историк Стивен Коткин, корейское перемирие «позволило Южной Корее процветать экономически под гарантиями безопасности и защитой США… Если подобное перемирие позволит Украине, даже если это будет 80% территории, процветать таким же образом, это будет победа в войне».

Автор подчеркивает: союзники должны обусловить предоставление Украине дальнейшей поддержки и послевоенной помощи готовностью Киева пойти на определенные уступки.

Как показывают события последних дней, Малкасян прав: ситуация, действительно, повторяется, и политические круги США в очередной раз пытаются использовать чужой конфликт в личных целях. Так, член Конгресса Марджори Тейлор обвинила президента Джо Байдена в том, что он не пытается способствовать мирным переговорам, а лишь усугубляет положение, что может привести к катастрофическим последствиям.

Офиса президента Украины, еще зимой заявлявший, что в сентябре ВСУ выйдут на границы Крыма, а если нет – то начнутся мирные переговоры, теперь изменил позицию и декларирует войну до победного конца, по сути привязывая свои успехи и поражения к избирательной кампанию Байдена.

Киев, Платон Ефимчук

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