BILD: Украина не получит дорожной карты в НАТО

Украина не получит дорожной карты в НАТО, а все гарантии будут даны а формате Будапештского меморандума. Об этом пишет BILD со ссылкой на собственные источники.

Как уже сообщал «Новый День», 11 июля в Вильнюсе начинается саммит Северо-Атлантического альянс, на котором должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. По данным источников, он хотел обратиться с вильнюсской трибуны с призывом принять Украину в НАТО, но США и Германия выступили против.

«Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать», – утверждает BILD.

По данным издания, вступление Украины в альянс готовы поддержать страны Балтии, Польша, Болгария, Румыния, Швеция, Турция и Франция.

Однако США и Германия блокируют такое решение, намереваясь подписать с Украиной «декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была сделана в Бухаресте в 2008 году». То есть, речь идет о поддержка общего курса движения Украины в НАТО без какой-либо конкретики.

Киев, Платон Ефимчук

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