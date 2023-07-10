В Севастополе вынесли приговор местному Раскольникову

В Севастополе вынесли приговор мужчине, убившему молотком пожилую женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о 81-летней пенсионерке севастополец узнал от своей жены, которая работала у старушки сиделкой. Супруга рассказала. Что старушка хорошо обеспечена, но практически беспомощна.

Престарелая женщина жила в квартире на первом этаже в доме на улице Ерошенко.

Вооружившись молотком, мужчина проник в ее квартиру и нанес хозяйке не менее 9 ударов по голове, отчего та скончалась.

Убийца забрал более 200 тысяч рублей, часы и золотые украшения. Его быстро задержали.

Дело рассматривалось с участием присяжных.

Суд признал его виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и приговорил

к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Севастополь, Олег Яковенко

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