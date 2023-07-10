Минздрав Украины поддержал Зеленского в вопросе легализации наркотиков

Минздрав Украины поддержал инициативу президента Владимира Зеленского легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны). Об сообщил замглавы ведомства Игорь Кузин.

Как уже сообщал «Новый День», в конце июня Зеленский, выступая перед депутатами Верховной рады, заявил: «Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены на Украине. Все наши граждане, украинцы и украинки, не должны терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. Поэтому, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса. Конечно, необходимо провести соответствующие научные исследования, но сами препараты должны производиться на Украине».

«Со стороны Минздрава мы безусловно поддерживаем такую законодательную инициативу. Большое количество стран уже провели такие законодательные изменения. Это не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей», – сообщил Кузин.

Рада собирается рассмотреть этот вопрос на ближайшем пленарном заседании. Но при этом у инициативы много противников.

Киев, Платон Ефимчук

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