В ГУП «Крымэнерго» выявлены серьезные нарушения антикоррупционного законодательства

Антикоррупционный комитет Крыма совместно со Службой финансового надзора РК провели проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в ГУП РК «Крымэнерго».

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, особое внимание было обращено на организацию работы закупочных комиссий. Выявлены нарушения, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей у недобросовестных поставщиков по завышенным ценам, а также с недостаточным опытом выполнения соответствующих работ. Отсутствие качественной организации работы закупочных комиссий повлекло нарушение сроков реализации инвестиционной программы в части внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии.

Полученные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям подрядчиков и должностных лиц.

Симферополь, Олег Яковенко

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