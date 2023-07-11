В Ялте раскрыли секрет высокой загрузки отелей

Загрузка отелей Ялты достигает 80%. Об этом сообщила глава города Янина Павленко, оговорившись, что такая ситуация отмечается далеко не во всех местах размещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные власти утверждают, что в городе стало заметно больше отдыхающих.

«Средства размещения с развитой инфраструктурой и грамотной ценовой политикой показывают в среднем 60% – 80% заполняемости», – сообщила Павленко. И добавила, что на сегодняшний день в городе работает 76 пляжей. Отметим, что в Общем перечне пляжей Республики Крым на 2023 год, составленном на основании постановлений, принятых администрациями муниципальных образований, за Ялтой числятся 72 пляжа.

Вход на часть из них ограничен, так как территории считаются детскими (например, в МДЦ «Артек») или лечебными.

Ялта, Лиана Макоба

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