В Севастополе ребенка смыло с набережной в море

В Севастополе ребенка смыло в море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на набережной. Мальчик ходил слишком близко к краю гранитного парапета. Ударившая сильная волна сбила его с ног и утащила в море.

Очевидцы, не дожидаясь спасателей, сами вытащили ребенка. Это оказалось непросто: несколько человек взялись за руки, страхуя друг друга, но волны все равно сбивали с ног. Одну женщину дважды ударило о гранитные ступени. Уже поднятого на парапет мальчика смыло снова. Но, к счастью, его удалось спасти. И никто из добровольных спасателей сильно не пострадал.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»