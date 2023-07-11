В Крыму пресечена деятельность группы, занимавшейся оборотом оружия

В Бахчисарайском районе Крыма пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, у задержанных – мужчин 35 и 64 лет – изъяли два пистолета Макарова, несколько пистолетов иностранного производства со спиленными номерами, три автомата разной модификации, в том числе украинского производства, охотничьи ружья, винтовку Мосина, несколько сотен взрывоопасных предметов, патроны различного калибра, основные части оружия, 10 гранат, в том числе РГД и Ф-1, запалы, детонаторы, а также форму Вооруженных сил Украины.

По словам одного из задержанных, часть оружия он распилил и выбросил в местную реку. Правоохранители исследовали русло и нашли тубусы, в которых хранились опасные предметы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Симферополь, Олег Яковенко

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