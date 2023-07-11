В Херсонской области задержали участника блокады Крыма

В Херсонской области задержали участника торговой блокады Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по региону, 54-летний житель села Рыково Генического района обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании.

По версии следствия, он «добровольно вступило в функционировавшее на территории Украины незаконное вооруженное формирование, целью которого помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за «возвращение» полуострова в состав Украины», – заявляют в ведомстве.

В частности, установлено, что в 2016 году мужчина охранял контрольный пункт «Чонгар» и блокировал проезд транспорта, пытавшегося доставить товары народного потребления жителям Крыма.

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.



Симферополь, Мирослава Мельник

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