В Херсонской области задержали участника блокады Крыма

В Херсонской области задержали участника торговой блокады Крыма.
Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по региону, 54-летний житель села Рыково Генического района обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании.
По версии следствия, он «добровольно вступило в функционировавшее на территории Украины незаконное вооруженное формирование, целью которого помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за «возвращение» полуострова в состав Украины», – заявляют в ведомстве.
В частности, установлено, что в 2016 году мужчина охранял контрольный пункт «Чонгар» и блокировал проезд транспорта, пытавшегося доставить товары народного потребления жителям Крыма.
Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Симферополь, Мирослава Мельник
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