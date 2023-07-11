В Крыму вводят запрет на посещение лесов

В Крыму вводя ограничения на посещение лесов.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве экологии и природных ресурсов республики, ограничения подразумевают на вход и въезд в леса всех, кроме представителей контролирующих и правоохранительных органов, а так же лесничих. Но и им запрещено разводить костры, сжигать мусор и порубочные остатки, а также проводить любые пожароопасные работы.

Режим ограничений связан с чрезвычайной пожарной опасностью и будет действовать с 12 июля по 1 августа.

Запрет не касается мест отдыха, расположенных в юго-восточной части полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

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