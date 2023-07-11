Туристов из Сочи «смывает» в Крым

Непогода в Краснодарском крае сработала в пользу Крыма. Об этом заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напряженная ситуация на Крымском мосту в конце июня – начале июля, когда очереди на досмотр превышали 10 км, вынудила многих туристов пересмотреть свои планы и остаться на Кубани.

В итоге поток в Анапу, Новороссийск, Геленджик и другие регионы Краснодарского края увеличился примерно на 5% – 10%.

Теперь наблюдается обратная ситуация.

«Сегодня наблюдается увеличение очереди к тем же показателям, которые были в первые числа июля – больше 1,2 тысячи машин. Полагаем, что этот поток связан с переездом туристов на черноморское побережье Крыма в связи с закрытием пляжей Анапы и других регионов Краснодарского края, а также с подтоплениями и информационным хаосом, – цитирует Волкова РИА «Новости». – Ожидаем, что дополнительный турпоток, с учетом хорошей погоды, к плановому составит до 10% – 15% в течение всей недели».

Симферополь, Лиана Макоба

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