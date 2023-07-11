МВФ прогнозирует Украине колоссальные убытки

Запрет на импорт зерна, установленный другими странами, обернется для Украины колоссальными убытками. Об этом заявляют аналитики Международного валютного фонда.

Как уже сообщал «Новый День», Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию до сентября. Эмбарго связано с активными протестами фермеров в указанных странах.

Плюс ко всему, Международный валютный фонд ожидает сокращения экспорта зерна из Украины из-за невысоких урожаев и заминированных полей.

«Дальнейшие перебои в торговле повлияют на рост ВВП и экспорт в зависимости от их масштаба и продолжительности. Уже ожидается, что объемы экспорта зерна сократятся из-за уменьшения запасов и сборов урожая, но, по оценкам НБУ, прекращение зернового коридора приведет к дополнительным недополученным экспортным поступлениям в размере 290 млн долларов в месяц», – говорится в докладе МВФ по итогам первого пересмотра программы расширенного финансирования для Украины.

По оценке аналитиков Фонда, в случае дальнейших импортных ограничений, введенных отдельными странами ЕС, переориентация торговли будет затруднена даже при сохранении возможности транзита. Таким образом негативное влияние на экспорт зерновых и не зерновых продуктов составит около 170 млн долларов ежемесячно до середины сентября и будет расти дальше до 270 млн долларов в месяц, если ограничения продолжат свое действие, когда начнет поступать новый урожай.

«Если запреты на импорт будут продлены, а зерновой коридор будет нарушен, комплексный эффект с соответствующими логистическими проблемами может привести к тому, что потери превысят 800 млн долларов в месяц», – заявили в МВФ.

Киев, Платон Ефимчук

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