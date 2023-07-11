Надо обождать: Украину так и не пригласили в НАТО

Украина так и не получила на саммите в Вильнюсе официальное приглашение к вступлению в НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», формулировка в итоговом коммюнике оказалась такая: Украина получит приглашение в НАТО, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия».

Подобное решение объяснили следующим образом:

Данный шаг закрыл бы возможность для переговоров с Россией об окончании войны, так как Кремль обозначил нейтральный статус Украины как одну из главных целей своей операции. Соответственно, если сейчас будет запущен юридический механизм вступления Украины в Альянс, то сама возможность переговоров снизится практически до нуля.

И получится патовая ситуация: Украина не может вступить в НАТО пока длится вооруженный конфликт, но и конфликт может затянуться на неопределенное время, так как Россия будет отказываться от переговоров из-за перспектив вступления Украины в НАТО.

2. Судя по заявлениям официальных лиц Запада там нет до конца уверенности в том, что Украину вообще нужно брать в НАТО (даже после окончания вооруженного конфликта), так как велик риск нового конфликта с РФ, в который может быть втянут и Альянс, чего ни США, ни ЕС не хочется. Поэтому и возникает тема гарантий безопасности по типу Израиля.

3. В США и ЕС считают, что политическая, экономическая и правоохранительно-судебная система Украины нуждается в глубоких реформах, прежде чем страна будет готова вступить в Альянс. Это также является для части стран-членов НАТО аргументом не торопить события.

Президент Украины остался таким исходом недоволен и назвал его абсурдом еще до начала саммита.

«Источники в НАТО заявили, что, по их мнению, президент Украины в последнюю минуту занимался жесткой публичной дипломатией, направленной на то, чтобы побудить переписать итоговую декларацию или коммюнике саммита до закрытия встречи в среду», – пишет The Guardian.

Другие источники сообщают, что у Зеленского состоялся неприятный кулуарный разговор с западным лобби, которое намекнуло ему, чтобы он прекращал использовать публичный шантаж и «не кусал руку кормящего», иначе может получить обратный эффект.

Вильнюс, Платон Ефимчук

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