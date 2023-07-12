В прибрежных селах Краснодарского края введен режим ЧС, в Крыму – штормовое предупреждение

В ряде прибрежных сел Краснодарского края введен режим ЧС.

Как сообщили РИА «Новый День» в Оперативном штабе региона, ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди – за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков.

Введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы.

Спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу.

Перекрыто движение в нескольких местах на трассе А-147 Джубга – Сочи: на участке км 10+500 – 10+700 подтоплена проезжая часть, на 39-м км сошел оползень, на км 43+700 упали два дерева.

На автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе.

Сейчас осадки, согласно погодным информерам, наблюдаются только в районе Туапсе и Геленджика. По данным властей, уровень воды в реках падает.

Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории.

Однако во многих населенных пунктах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение. Это касается и Крыма.

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. При этом в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Туапсе, Лиана Макоба

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