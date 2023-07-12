Вопросом энергообеспечения Ялты занялась прокуратура

Вопросами энергообеспечения Большой Ялты занялась прокуратура Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, вечером 11 июля, около 20:28 произошло технологическое нарушение на подстанции, в результате без света частично остались поселки Гаспра, Кореиз, Ореанда, Ливадия, Массандра, Курпаты, Форос и часть самой Ялты.

Прокуратурой намерена проверить соблюдение законодательства при оказании услуг населению, своевременность проведения ремонтных работ и работу аварийных служб.

Ялта, Олег Яковенко

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