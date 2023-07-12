Варшава требует, чтобы Киев признал вину за Волынскую резню

Польша требует, чтобы Украина признала вину за Волынскую резню.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Волынская трагедия является наиболее кровавым эпизодом польско-украинского конфликта середины XX века. В марте 1943 года украинские националисты начали массовое уничтожение гражданского населения других национальностей на Западной Украине и на территории Волыни (сейчас Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области). Пика массовые убийства достигли в июле 1943 года. Более всего досталось полякам – их погибло более 100 тысяч человек, несколько сотен тысяч были вынуждены бежать.

Сегодня польский Сейм единогласно принял резолюцию к 80-летию тех событий, обозначив их как Волынская резня и украинский геноцид.

Варшава требует, чтобы Киев признал вину.

«Одиннадцатого июля 1943 года на Волыни произошло кровавое воскресенье – кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного руководителями Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещенная в России – прим РИА «Новый День»). В этот день украинские войска под знаком ОУН (экстремистская организация, запрещенная в России – прим РИА «Новый День») и Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в России – прим РИА «Новый День»), неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками, на территории бывшего Волынского воеводства, убивая большую часть жителей», – напомнили в нижней палате польского парламента.

«Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны», – говорится в резолюции.

В документе подчеркивается необходимость «провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида».

Варшава, Платон Ефимчук

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