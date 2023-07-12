Сэкономил: москвич отправился в Крым на такси

Житель Москвы отправился в Крым на такси и умудрился на этом сэкономить.

Как передает корреспондент «Новый День», желание посетить полуостров у обитателя столицы возникло внезапно. Он вызвал такси по тарифу «Комфорт +» к бизнес-центру «Москва-Сити» и предложил водителю приехавшего автомобиля прокатиться в Судак. Приложение агрегатора оценило поездку в 75 тысяч, пассажир и водитель сговорились на 65 тысяч.

Согласно навигатору, добраться до юго-восточного побережья могли менее чем за сутки. Но клиент часто просил остановится возле различных придорожных кафе и магазинов, затариваясь пивом и бургерами. Не обошлось и без пробки перед Крымским мостом. Правда, пассажир ее благополучно проспал.

В итоге до Судака добрались примерно за двое суток. Пассажир отдал обещанные 65 тысяч и оставил «сверху» 10 бутылок разливного пива.

Эту историю рассказал в стриме сам таксит, отметив, что после неожиданного путешествия несколько дней отдыхал в Керчи, что тоже оказалось удачным решением: там он нашел клиентов на обратную дорогу.

Москва – Судак, Лиана Макоба

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