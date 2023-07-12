Крым и Севастополь оказались внизу рейтинга по уровню кредитоспособности населения

Крым и Севастополь

оказались внизу рейтинга российских регионов по уровню кредитоспособности населения. Исследование проводил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе изучения данных ЦБ и Росстата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тройку лидеров с самым кредитоспособным населением возглавили ЯНАО, Москва и Чукотка – в этих субъектах большая часть доходов свободна от долговых обязательств. Например, в Москве, занявшей второе место, индекс составил 3,84. То есть в свободной от долгов части среднемесячной зарплаты умещается почти четыре фиксированных набора товаров и услуг в ценах данного региона.

В Крыму, занявшем 26 место из 35, на оставшиеся от уплаты кредитов деньги можно приобрести менее двух фиксированных наборов (индекс 1,95). Аналогичная ситуация в Севастополе – с индексом 1,91 город расположился на 29 месте.

При этом в Севастополе оказалась наименьшая в стране доля просроченных займов – менее 2%.

Симферополь, Лиана Макоба

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