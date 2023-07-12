В Крыму отмечают рост турпотока – об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя заполняемость номерного фонда превысила 55%. «Южный берег загружен традиционно чуть выше – порядка 65%», – сообщил Волченко.
Напомним, накануне глава Ялты Янина Павленко отмечала, что заполняемость отелей с хорошо развитой инфраструктурой и гибкой ценовой политикой достигает 80%.
Рост турпотока подтверждает и количество транспорта на дорогах, отмечает Волченко. По словам чиновника, ежедневно на полуостров приезжает в среднем 7 тысяч легковых автомобилей и автобусов. А в пиковые дни это количество превышает 10 тысяч.
Симферополь, Лиана Макоба
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