В Крыму собираются создать федеральный круглогодичный курорт

В Крыму планируют создать круглогодичный морской курорт федерального значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма. Обсуждалось поручение президента создать к 2030 году 5 федеральных всесезонных морских курортов, способных принять 10 млн человек.

В числе приоритетных проектов рассматривается крымский курорт «Саки». Конкуренцию ему на Черноморском побережье будут составлять «Новая Анапа», «Абрау-Дюрсо», «Золотые Пески России».

На Азовском море собираются создать бальнеологический комплекс «Приморск» в Запорожской области.

Отмечается, что для реализации всех проектов необходимо создать обеспечивающую инфраструктуру – инженерные коммуникации и подъездные дороги.

Симферополь, Лиана Макоба

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