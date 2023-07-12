В Крыму рванули вверх цены на отели

В Крыму резко пошли вверх цены на размещение в отелях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с затянувшейся непогодой в Краснодарском крае туристы, собиравшиеся отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа потянулись в Крым. На сегодняшний день средняя загрузка мест размещения на полуострове превышает 55%.
И отели сразу де начали поднимать цены. За последние две недели стоимость проживания выросла на 15% – 20%, а некоторых гостинцах даже больше.
«Самые высокие цены на южном и восточном берегах полуострова – в Ялте, Алупке, Алуште, Феодосии, Коктебеле, Судаке», – пишут Известия.
Туроператоры отмечают, что в целом стоимость проживания пока ниже, чем год назад, однако если спрос не упадет, цены, скорее всего, восстановятся до прошлогоднего уровня.
По прогнозам специалистов, турпоток в Крыму по итогам текущего сезона может снизиться на четверть по сравнению с 2022 годом.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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