В Крыму рванули вверх цены на отели

В Крыму резко пошли вверх цены на размещение в отелях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с затянувшейся непогодой в Краснодарском крае туристы, собиравшиеся отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа потянулись в Крым. На сегодняшний день средняя загрузка мест размещения на полуострове превышает 55%.

И отели сразу де начали поднимать цены. За последние две недели стоимость проживания выросла на 15% – 20%, а некоторых гостинцах даже больше.

«Самые высокие цены на южном и восточном берегах полуострова – в Ялте, Алупке, Алуште, Феодосии, Коктебеле, Судаке», – пишут Известия.

Туроператоры отмечают, что в целом стоимость проживания пока ниже, чем год назад, однако если спрос не упадет, цены, скорее всего, восстановятся до прошлогоднего уровня.

По прогнозам специалистов, турпоток в Крыму по итогам текущего сезона может снизиться на четверть по сравнению с 2022 годом.

Симферополь, Лиана Макоба

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