В одном из дворов Феодосии прогремел взрыв, есть пострадавшие

В одном из дворов Феодосии прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло вечером 12 июля.

«Ровно в 19:00 произошел сильнейший взрыв. Дом ходил ходуном. Повылетали окна практически во всем доме во внутренней части двора. На улице, видимо, взорвался мопед, – рассказал местный блогер и общественник Александр Талипов. – Запчасти мопеда разбросаны в радиусе 200 метров. Предварительно рассматриваются две версии: заложенное взрывное устройство или взрыв бензобака с горючим в мопеде».

Позже Талипов сообщил, что найдены поражающие элементы и пришел к выводу, что взрыв умышленный.

В правоохранительных органах происшествие подтверждают, но ни подробности, ни версии пока официально не озвучивают.

«Организована процессуальная проверка по факту происшествия во дворе многоквартирного дома по улице Земская в Феодосии. Предварительно установлено, что был поврежден припаркованный у многоэтажки мотоцикл, травмированы две местные жительницы. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в помощь феодосийским коллегам выехали следователи управления по расследованию особо важных дел с целью установления всех обстоятельств.

Устанавливается владелец транспортного средства, отрабатывается ряд версий произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Феодосия, Олег Яковенко

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