Доля российского вина на внутреннем рынке выросла более чем в 2 раза

Доля отечественного вина на российском рынке к 2023 году выросла более чем в 2 раза – до 55%. Об этом сообщает Роскачество.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», ранее российские виноделы занимали в среднем 25% внутреннего рынка.

В текущем году, впервые в истории, общая площадь виноградников в стране превысила 100 тысяч гектаров. Пятая часть из них приходится на Крым.

В РК с 2014 года валовый сбор винограда вырос в 1,5 раза, а производство вина увеличилось на треть.

Симферополь, Лиана Макоба

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