По факту взрыва в Феодосии возбуждено уголовное дело

В Феодосии возбуждено уголовное по факту покушения на убийство двух или более лиц общеопасным способом.

Как уже сообщал «Новый День», 12 июля около 19 часов рядом с подъездом №7 во дворе многоквартирного жилого дома №18 по улице Земской сдетонировало взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. В это время мимо проходили две женщины в возрасте 61 и 85 лет. Их госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает.

«По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева на месте продолжает работать специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, в том числе – управления по расследованию особо важных дел, – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. – В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся дополнительные осмотры территории, устанавливается владелец автотранспортного средства, лица, причастные к данному преступлению, мотивы их действий. Следствием отрабатываются различные версии произошедшего».

Феодосия, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»