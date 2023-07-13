В Крыму многодетная блогерша рассказал, как измывается над воспитанниками

В Крыму многодетную мать обвиняют в жестоком обращении с детьми, в том числе приемными.

Как передает корресепондент РИА «Новый День», женщина переехала на полуостров из Нижневартовска с семью детьми, пятеро из которых – приемные. Об издевательствах рассказал сама мамаша, выкладывающая в своем блоге видео «воспитания»: одного ребенка она заставила голыми руками чистить загаженный унитаз, другого закидала тапками, на третьего орала, не забыв включить при этом видеокамеру, четвертому угрожала вернуть его в приют.

«Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю организовало проверку сведений, выявленных в ходе мониторинга социальных сетях, о противоправных действиях многодетной матери в отношении детей. Проверка проводится на предмет статьи 156 УК РФ – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», -сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. –

В ходе проверки тщательным образом будут установлены все возможные противоправные факты в отношении несовершеннолетних, дана оценка обстановке в семье и действиям сотрудников системы профилактики и органов опеки».

В свою очередь, управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Нижневартовску и Нижневартовского району организовало взаимодействие с отделением по делам несовершеннолетних УМВД России и отделом опеки и попечительства по Ленинскому району Республики Крым. «Представители органа внутренних дел и органа опеки и попечительства сообщили, что осуществлен выход в семью, проведена проверка», – заявили в ведомстве.

Что показала проверка, не уточняется. Сообщается лишь, что «ситуация взята на контроль».

Феодосия, Олег Яковенко

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