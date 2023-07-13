Рада проголосовала за превращение Украины в новую Колумбию

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении закон о легализации медицинского каннабиса.

Как уже сообщал «Новый День», в конце июня Зеленский, выступая перед депутатами Верховной рады, заявил: «Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены на Украине. Все наши граждане, украинцы и украинки, не должны терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. Поэтому, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса. Конечно, необходимо провести соответствующие научные исследования, но сами препараты должны производиться на Украине».

Граждане страны идею поддержали. В ходе on-line опроса общественного мнения социологам «Active Group» выяснилось, что 42,6% украинцев положительно относятся к инициативе Зеленского, еще 25,1% – скорее поддерживают.

А во в Раде идея понравилась далеко не всем, тем более что речь идет не только о легализованном потреблении, но и о выращивании конопли в промышленных масштабах. «На данный момент нардепы выступают против этого решения, но на Банковой используют все методы убеждения, чтобы парламент проголосовал «за», – писал накануне telegram-канал «Резидент».

Сегодня вопрос рассматривался на заседании Рады. 268 депутатов проголосовали «за». Этого достаточно, чтобы принять закон в первом чтении.

Известная украинская врач, экс-депутат Ольга Богомолец заявила, что для легализации медицинского каннабиса не нужно было принимать новый закон, достаточно было внести изменения в 2 действующих постановления. Однако власти предпочли пойти другим путем, из чего следует вывод, что тему подняли не ради страдающих украинцев – это был лишь повод. На самом деле вся суть в выращивании и переработке каннабиса.

«Многие любители больших денег, создавших свои капиталы на каннабисе, далеко не всегда могут выращивать его в своих странах – закон не позволяет, а спрос, конечно, растёт. Конопляному бизнесу нужны новые миллиарды, – написала Богомолец на своих страницах в соцсетях. – Под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы! Верховная Рада охотно лоббирует выращивание каннабиса, а бизнес уже просчитал новые прибыли на миллиарды долларов».

Другие эксперты тоже уверены, что все «сливки» с нового закона снимут транснациональные корпорации.

«Мы еще два года назад писали с появлением первого соросятского «Закона для Софийки», что больные и дети – лишь прикрытие для легализации в Украине наркобизнеса, – напоминает telegram-канал «ЗеРада». – В целом, изначально было понятно, что «возглавить» эту тему собирается именно президент (это был самый нашумевший из пяти вопросов «народного референдума», который провалился).

Поэтому попытки соросят отжать лигалайз своими законопроектами ОП пресекал. Чтобы их затушить, внесли изменения в постановление Кабмина и для вида отправили на доработку первый правительственный проект.

Понятно, что чей вариант законопроекта о легализации станет законом, тот и будет получать бенефиты от наркобизнеса.

Президент просто знал о более весомом поводе, которому мало кто сможет сопротивляться, – войне.

Именно ПТСР и травматизация психики украинцев, которые принесла война, – важный аргумент для железобетонного обоснования легализации выращивания конопли в промышленных масштабах.

Для тяжело- и онкобольных и так было достаточно легализованных лекарств, таких больных в масштабах страны было не так уж и много, им не нужны были поля каннабиса и поэтому они не были так убедительны.

А вот почти целая страна, которая «терпит боль, стресс и травмы войны», – это не просто прикрытие, это – алиби».

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»