Севастополец избил и изнасиловал знакомую и шантажом добивался новых встреч

Севастополец избил и изнасиловал знакомую, зафиксировал все на мобильный телефон и под угрозой обнародовать снятое потребовал новых встреч.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в июле 2022 года 36-летняя жительница Севастополя познакомилась в интернете с 37-летним мужчиной. Они договорились встретиться в центре города для прогулки и общения.

Однако новый знакомый заявил, что забыл кошелек и предложил даме прогуляться до его дома. Так он заманил ее заманил на съемную квартиру на улице Гоголя, где потребовал вступить с ним в половую связь. Женщина отказалась, тогда мужчина избил ее и изнасиловал. Свои действия он записал на мобильный телефон, шантажируя затем потерпевшую видеозаписями с целью дальнейших встреч.

Потом злоумышленник, создав от ее имени аккаунты в соцсетях, выложил фотографии женщины в публичное пространство с объявлениями об оказании интимных услуг.

«Также мужчина, чтобы запугать и навредить новой знакомой, умышленно порезал шины ее автомобиля, – рассказали в ведомстве. – В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд».

Севастополь, Олег Яковенко

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