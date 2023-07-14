Суд назначил дату предварительных слушаний по делу об организации водной блокады Крыма

Слушания по делу об организации Украиной водной блокады Крыма начнутся в Арбитражном суде 31 июля. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», был подан в первых числах июля, сумма предъявленных претензий превышает 152 миллиарда рублей.

Ответчиками назначены министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.

К иску могут присоединиться пострадавшие от блокады частные организации и индивидуальные предприниматели. Совокупный ущерб на сегодняшний день оценивается в сумму более 1 триллиона рублей.

На 31 июля намечены предварительные слушания, рассматривать иск по существу начнут в сентябре.

Симферополь, Олег Яковенко

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