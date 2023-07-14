Washington Post : Зеленский разозлил Белый дом и НАТО

Попутка президента Украины надавить на участников саммита НАТО в Вильнюсе и вынудить их принять нужное Зеленскому решение вызвали обратную реакцию. Об этом пишет Washington Post.

Как уже сообщал «Новый День», Зеленский рассчитывал, что в Вильнюсе Украина получит официальное приглашение вступить в Северо-Атлантический альянс. Когда стало известно, что этого не произойдет и участники ограничатся Бухарестской декларацией 2008 года (поддержка общего курса движения страны в НАТО без какой-либо конкретики), президент Украины назвал это решение абсурдом. Что не понравилось его союзникам.

Этот твит «настолько взволновал Белый дом, что официальные лица США, участвовавшие в этом процессе, рассматривали возможность отказа от «приглашения» для Киева, – пишет Washington Post. – «В конце концов, Соединенные Штаты и их союзники договорились, что сохранят формулировки декларации», где не указаны сроки присоединения Украины к блоку, но сама такая возможность не исключена.

«Этот инцидент иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского, когда даже некоторые из его самых ярых сторонников на этой неделе задались вопросом, служит ли он интересам Украины своей вспышкой», – говорится в статье.

Издание также отмечает, что переговоры Ермака и Салливана во второй день саммита НАТО прошли в атмосфере, которую трудно назвать дружественной.

Очевидцы сообщили журналистам, что Ермак «выглядел так, как будто пытался спорить». Салливан, в свою очередь, «выглядел решительным».

«Напряженные попытки удержать позицию от имени Украины измотали и разозлили некоторых из самых ярых сторонников Киева. «Это было не весело», – сказал высокопоставленный политический деятель НАТО, знакомый с ходом переговоров», – пишет газета.

Вашингтон, Мирослава Мельник

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