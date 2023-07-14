Украина собирается засеять Крым коноплей

Украинские власти намерены засеять Крым коноплей. Об этом заявила Тамила Ташева, назначенная представлять президента Зеленского на полуострове. В Крыму она, разумеется, не появляется.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ташева утверждает, что эта идея была заложена еще год назад в стратегию экономического восстановления Крыма, разработанную к саммиту Крымской платформы.

«Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма (после его легализации в Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту его в другие страны, где это вещество легализовано», – уточняет чиновница.

Напомним, вчера парламент принял в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса, подразумевающий выращивание конопли на Украине в промышленных масштабах.

Киев, Платон Ефимчук

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