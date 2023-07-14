Бывший крымчанин заявил о претензиях на кресло президента Украины

Бывший крымчанин, боксер Александр Усик заявил о претензиях на пост президента Украины.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента», – сообщил он YouTube-каналу Seconds Out.

Наблюдатели не видят в этих планах ничего экстраординарного.

«Чем Усик хуже нынешнего президента – бывшего КВН-щика? Или чем он хуже мэра Киева Кличко, пришедшего в политику с боксерского ринга. И уж точно не хуже какого-нибудь блогера Шария, певца Вакарчука, стендапера Притулы или недорежиссера Сенцова, – рассуждает telegram-канал «Политнавигатор». – Всех перечисленных, если что, в разное время называли перспективными политиками и кандидатами в украинские президенты».

К тому же Усик родился и вырос в Крыму, что тоже может добавить ему очков, как ходячему напоминанию о претензиях Украины на полуостров.

Киев, Платон Ефимчук

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