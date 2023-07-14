На парковках Ялты снова орудуют мошенники

В Ялте никак не могут справиться с мошенниками, вымогающими у туристов деньги за бесплатные услуги. В первую очередь, речь идет о парковках возле популярных туристических объектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некие «паковщики» требуют у автомобилистов по 300 рублей за право оставить автомобиль возле Ласточкиного гнезда, Ливадийского дворца, Никитского ботанического сада.

При этом парковки там бесплатные. И это даже указано, например, на сайте Ливадийского дворца.

Отметим, что ситуация повторяется из года в год, мошенники не прячутся и ведут себя довольно нагло, но справиться с ними почему-то не могут ни местные власти, ни правоохранительные органы. Раз в сезон ловят одного зазевавшегося вымогателя, штрафуют его на 500 – 2000 рублей, и все начинается сначала.

Неоднократно поднимался вопрос об оборудовании самых популярных туристических мест камерами наблюдения, но у большинства объектов ничего так и не появилось.

Ялта, Лиана Макоба

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