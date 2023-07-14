Севастопольцы вынуждены за свой счет содержать мемориальные доски

Жители Севастополя вынуждены за свой счет приводить в порядок обветшавшие мемориальные доски. Ведомства, уполномоченные следить за состоянием этих объектов, перекладывают ответственность друг на друга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018-2019-м все мемориальные доски Севастополя, на тот момент в городе их было около 300) лишили статуса охраняемого культурного наследия, заявив, что к ОКН относятся только объекты недвижимости.

Доски внесли в отдельный перечень и поручили его актуализировать управлению культуры. Это же ведомство должно обеспечивать сохранность новых досок. За теми, что уже существовали на момент этих событий, обязали следить владельцев зданий и управляющие компании.

Разосланные тогда списки были без печатей и подписей, да к тому же в них вошли не все мемориальные таблички, пишет ForPost.

К примеру, без официального ответственного осталась доска Ориона Алексакиса, установленная на одноименной улице в центре города. Напомним, Алексакис был одним из инициаторов и организаторов социалистического союза молодежи в Севастополе. В возрасте 21 года был отправлен по заданию Коминтерна на подпольную работу в Грецию и погиб от рук экипажа турецкого судна, везшего его в Болгарию.

Недавно севастопольские комсомольцы объявили сбор денег на ремонт мемориальной доски, за что на них обрушилась критика: мол, собирают деньги «на ремонт Провала», а табличку должны восстановить и без них.

Комсомольцы объяснили: они не знали, что забота о мемориальных досках доверена УК, поэтому обратились к губернатору; тот отправил их в департамент культуры; оттуда обращение перекочевало в горхоз, где, несмотря на поручение следить за табличками, заявили: «Это не к нам, это к инициаторам установки!»

Поскольку доску Ориону Алексакису в свое время устанавливали по инициативе ВЛКСМ, современные комсомольцы и решили собрать деньги, чтобы привести мемориальную табличку в порядок. Что, кстати, уже и сделали.

Но эта история показала, что в городе за многие памятники, не включенные в перечень ОКН, вообще никто не отвечает. И если они исчезают, это мало кого волнует.

Так, недавно горожане обратили внимание, что исчезла мемориальная доска с именем освобождавшего Севастополь Героя Советского Союза Якова Романова (она располагалась на доме №8 на одноименной улице).

«По вопросу пропажи следует обратиться в УМВД по Севастополю», – равнодушно посоветовал документ за подписью главы департамента культуры Анжелы Сумаковой, – пишет ForPost. – В обязанностях ее ведомства – не реже чем раз в пять лет проводить инвентаризацию всех – и старых, и новых – мемориальных досок. А вот писать заявления в полицию о пропаже – похоже, нет».

Заявление пришлось писать самим севастопольцам, хотя они не надеются, что табличку найдут: возможно, она давно разбита или продана «на мрамор».

В числе бесследно пропавших в городе памятников так же числятся якорь, некогда установленный у Дворца рыбаков, и барельеф известного в Крыму инженера-путейца Николая Гарина-Михайловского – он располагался на скале у Ласпи.

Севастополь, Лиана Макоба

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