В одном из детских садов Крыма воспитатель таскала за волосы 5-летнюю девочку

В одном из детских садов Судака воспитатель таскала за волосы 5-летнюю девочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у ребенка бывают немотивированные приступы агрессии. В детсаду об этом знают, но в целом характеризуют девочку хорошо, отмечая, что приступы быстро проходят.

Психотерапевты отмечают, что ребенок не впадает в агрессивное состояние внезапно, ситуация идет по нарастающей: сначала мелкий хнык, потом небольшой каприз, за этим следует пробный скандал. И если взрослые не реагируют, то получают истерику по полной программе. Есть несколько простых методик, как остановить приступ на начальных этапах, и в детскому саду, где воспитывается такой ребенок, должны об этом знать.

Однако воспитатель судакского детского сада не стала тратит время на работу со сложным ребенком: она просто схватила девочку за волосы и протащила ее по всей территории учреждения, доведя ребенка до шока. За ее действиями наблюдали другие дети.

«Воспитательный момент» запечатлела видеокамера.

«В садике организовали проверку, воспитательница уволилась по собственному, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Ребенок в шоковом состоянии и в учреждение не ходит – родители думают, как быть дальше».

На воспитателя составили административный протокол за побои. Материалы направлены в суд. Сейчас проверку в детсаду проводит прокуратура.

Судак, Лиана Макоба

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