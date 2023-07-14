Неожиданно: на Крымском мосту образовались аномальные пробки

На Крымском мосту снова образовались пробки – но уже с другой стороны.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», о ликвидации заторов со сторону Тамани, в начале месяца растягивавшихся более чем на 10 километров, сообщили 11 июля. Так, в 11 часов утра вторника очередь составляла 40 автомобилей, что меньше работавших постов досмотра.

Правда, утром 13 июля все вернулось на круги своя: очередь на Крымский мост из Кубани составляла более 600 машин, ожидание досмотра – 3 часа. Но через несколько часов ситуация кардинальным образом изменилась: со стороны Тамани пробка начал таять, а со стороны Крыма – расти. И всего за час (с 11:00 до 12:00) число ожидающих выезда с полуострова увеличилась в 3 раза – с 70 автомобилей до 200.

Сегодня ситуация усугубилась: после обеда со стороны Тамани затруднений не фиксируется, зато со стороны Крыма в очереди оказалось более 700 транспортных средств, время ожидания растягивается более чем на 2 часа. Это тем более странно, что в середине туристического сезона, да еще вечером в пятницу массовый поток, как правило, движется в Крым, а не наоборот.

Керчь, Лиана Макоба

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