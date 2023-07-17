Автомобилистов будут перевозить через Керченский пролив по талонам

В Керчи состоялось заседание комиссии по ЧС в связи с происшествием на Крымском мосту.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в ходе заседания обсудили вопросы работы накопительных площадок для стоянки транспорта на территории бывшего аэропорта Багерово и паромной переправы, формирование очереди с учетом приоритетности таких как людей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми.

Посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам. Колонны автомобилей формируются на территории аэропорта.

В городе развернуты пункты временного размещения. Ожидающих очереди на паром обещают обеспечить питанием и водой.

«Гостиницы и базы отдыха готовы принять людей. Сотрудники департамента городского развития будет мониторить цены на продукты питания и топливо», – добавили в администрации города.

Керчь, Лиана Макоба

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