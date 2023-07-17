Керченская переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу.

Как уже сообщал «Новый День», переправу остановили в связи с ЧП на Крымском мосту: повреждено дорожное полотно в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

Первым паромом из порта Кавказ в порт Керчь отправили пассажиров рейсовых автобусов. Для автомобилистов организованы перехватывающие парковки в порту и поселке Ильич. Там работают пункты выдачи воды.

В Крыму легковой автотранспорт, следующий на переправу, накапливается на территории бывшего аэропорта Багерово. Там же формируются колонны для погрузки. Власти напоминают: посадка на паромы производится исключительно по талонам. Приоритет предоставляется пассажирам с ограниченными возможностями и семьям с детьми.

Те, кто выезжает из Крыма на автобусе, может выйти на станции Южная, на электричке переехать Крымский мост и снова сесть в автобус на станции Темрюк.

Керчь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»