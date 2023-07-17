На границе Крыма и Херсонской области отменили паспортный контроль

На границе Херсонской области и Крыма отменили паспортный контроль. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на понедельник в результате террористической атаки на Крымском мосту было повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта остановлено. Все грузовики отправляют по альтернативному маршруту. Этим же путем в Крым и обратно направляются автомобилисты, не желающие ждать паромной переправы или возобновления движения через мост. В итоге на административных границах возникли очереди.

Чтобы устранить проблему, решили отказаться от паспортного контроля.

«Будут пускать всех без особой проверки, – заявил Сальдо. – В обратную сторону, конечно же, будут, но они будут полностью формально минимизированы, чтобы быстрее все это происходило. С военной комендатурой мы оговорили, там ограничения для транзитного транспорта сведены до минимума и пробка уже рассосалась».



Симферополь, Олег Яковенко

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